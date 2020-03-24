В Черновцах госпитализировали четверых детей с подозрением на коронавирус

В областную детскую клиническую больницу за последние сутки госпитализировали 4 детей с подозрением на COVID-19.

Об этом сообщает molbuk.ua. со ссылкой на Черновицкую облгосадминистрацию.

Всего на лечении здесь находятся 14 человек: пятеро с диагнозом “коронавирус”, остальные – с подозрением на него. Двое матерей и трое их детей, у которых COVID-19 обнаружили 17 марта, клинически здоровы. Они ждут результатов тестов. У остальных повышенная температура, но они получают необходимое лечение.

Всего в Черновицкой области на данный момент 38 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Фото: Вокруг Света Украина

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