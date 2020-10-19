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В Черноморске напали на офис кандидата в мэры города Юрия Крука – подозревают его оппонента (видео)

В Черноморске напали на офис кандидата в мэры города Юрия Крука – подозревают его оппонента (видео)

Крук пригласил Гуляева на дебаты.

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Вечером в Черноморске хулиганы изрисовали краской стены  и повредили ролеты в офисе команды кандидата в мэры города Юрия Крука. Об этом сообщил Юрий Крук на своей странице в «Фейсбук».

Офис Юрия Крука

Крук заявил, что таким образом его запугать не получится.

«Лично от себя могу добавить, обращаясь к своим оппонентам: Черноморск – это город. Причем, город со славной историей. Неужели вы решили, что можете запугать нас таким примитивом? На прошлых выборах жгли машины, на этих решили громить офисы? Мы ходим в православные храмы УПЦ и будем продолжать это делать! Мы строим Храмы и созидаем в городе и будем это делать! Мы говорим по-русски и будем продолжать это делать!», — написал Крук. Также Юрий Крук предложил Василию Гуляеву пообщаться цивилизованно и пригласил его на дебаты.

Источник: Odessa Online

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