В Черноморске двухлетний малыш выжил после падения с пятого этажа

Мальчика спасают в реанимации Одесской областной больницы.

Как это произошло, пока толком непонятно: обстоятельства выясняют. По предварительным данным, мальчик выпал из окна на пятом этаже дома, расположенного в районе развлекательного центра “Метрополис”.

Об этом сообщает сайт Черноморска 04858.

К счастью, ребенок остался жив. У него серьезная черепно-мозговая травма. Из местной больницы малыша транспортировали в областную больницу. Сейчас он в реанимации.

Фото: intex-press.by

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