В Черном море под Одессой горел сухогруз

Вечером пятницы, 12 февраля, в Черном море, возле острова Березань в 90 километрах от Одессы, горел сухогруз Prince 4. Он следовал из Николаевского порта в Суэцкий канал.

Как сообщает Телеграм-канал «Новости Одесса», судно перевозило 11, 5 тонн пшеницы. На борту сухогруза находились 19 человек экипажа. Все они – иностранцы.

По данным ГСЧС, огонь распространился на верхнюю палубу. Если бы пожар перебросился в машинное отделение, существовал бы риск взрыва паров топлива.

Предварительно, пожар возник в одной из кают. Капитан подал сигнал бедствия, так как самостоятельно справиться команда не смогла.

На спасение экипажа были брошены два буксира Nibulon-1 и МПРС. Тушение пожара осложнил сильный ветер – его порывы достигали 24 метров в секунду. В итоге с огнем все же удалось справиться. Никто из членов экипажа не пострадал.

После ликвидации возгорания сухогруз отбуксировали в Очаков.

Причины пожара выясняются.

Фото: 048.ua