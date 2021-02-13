Новости Одессы и Одесской области

В Черном море под Одессой горел сухогруз

В Черном море под Одессой горел сухогруз

Вечером пятницы, 12 февраля, в Черном море, возле острова Березань в 90 километрах от Одессы, горел сухогруз Prince 4. Он следовал из Николаевского порта в Суэцкий канал.

Как сообщает Телеграм-канал «Новости Одесса», судно перевозило 11, 5 тонн пшеницы. На борту сухогруза находились 19 человек экипажа. Все они – иностранцы.

По данным ГСЧС, огонь распространился на верхнюю палубу. Если бы пожар перебросился в машинное отделение, существовал бы риск взрыва паров топлива.

Предварительно, пожар возник в одной из кают. Капитан подал сигнал бедствия, так как самостоятельно справиться команда не смогла.

На спасение экипажа были брошены два буксира Nibulon-1 и МПРС. Тушение пожара осложнил сильный ветер – его порывы достигали 24 метров в секунду. В итоге с огнем все же удалось справиться. Никто из членов экипажа не пострадал.

После ликвидации возгорания сухогруз отбуксировали в Очаков.

Причины пожара выясняются.

Фото: 048.ua

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить