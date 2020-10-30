В Черное море вошли тральщики НАТО – могут зайти в Одессу

В Черное море вошла минно-тральная группа НАТО SNMGMS2. Маршрут «североатлантического» соединения вполне может включать в себя Одессу.

Как пишет «Одесский курьер», в последние пару лет группа SNMGMS2 в том или ином корабельном составе регулярно посещает Черное море и столь же регулярно наносит визиты в Одессу. Цели захода в Черное море минно-тральной группы не разглашаются.

В настоящее время в состав группы SNMGMS2 входят минные тральщики М35 Duero (Испания), M5556 Alghero (Италия), M645 Orion (Франция), 32 «Цибър» (Болгария), 214 Vice admiral Constantin Balescu (Румыния). Флагманом группы является греческий корабль обеспечения A470 Aliakmon.

Ранее, в марте 2017 года, испанский тральщик Duero заходил в порт Одессы в составе этой же минно-тральной группы.

Фото: Yoruk Işık