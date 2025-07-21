отключение света

Ключевые моменты

  • Часть Одессы в понедельник, 21 июля, осталась без света. 
  • Причиной отсутствия электроэнергии являются плановые ремонтные работы энергетиков.
  • Список адресов, по которым нет света сегодня.

Центральный РЭС

Работы до 20:00:

  • Гранатная, 1-16/б,
  • Г. Михайленко 18-51,
  • А. Вадатурского, 79-131,
  • И. Прибика, 7-28, 28а,б,
  • Столярского 4-Г,
  • Фунтового Ивана, 42-54,
  • переулок Гранатный, 2-8/корп.1,
  • переулок Кордонный, 1-35,
  • переулок Малиновский, 7.

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Северный РЭС

Работы до 18:00-20:00:

  • 2-я линия на жилмассиве, 12,
  • 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, Садовая,
  • Большая Садовая,
  • Глаубермана, 2, 3, 2А, 11, 13, 15, 17, 1/ГАР, 164,
  • Донецкая,
  • Каменщиков,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Керченская, 27-62,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Конноармейская, 1,1а,
  • О. Кошица,
  • Малая Садовая,
  • Мариупольская,
  • Наклонная,17/1,
  • Похыла,
  • Республиканская,
  • Светлая, 1,
  • Хаджибейская дорога,
  • Чайкова, 1-71,
  • Шептицкого, 1,3,5,
  • Штилевая,
  • дорога Николаевская, 65,
  • дорога Южная, 1-73,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й Дунаевского, 1-й,
  • 3-й переулок Керченский,
  • переулок Квантовый, 1-27,
  • переулок Одесский, 3,3а,5,7,
  • ул. Украинки Леси, 11,11А, 10,12,20,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52.

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