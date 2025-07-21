Ключевые моменты
- Часть Одессы в понедельник, 21 июля, осталась без света.
- Причиной отсутствия электроэнергии являются плановые ремонтные работы энергетиков.
- Список адресов, по которым нет света сегодня.
Центральный РЭС
Работы до 20:00:
- Гранатная, 1-16/б,
- Г. Михайленко 18-51,
- А. Вадатурского, 79-131,
- И. Прибика, 7-28, 28а,б,
- Столярского 4-Г,
- Фунтового Ивана, 42-54,
- переулок Гранатный, 2-8/корп.1,
- переулок Кордонный, 1-35,
- переулок Малиновский, 7.
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Северный РЭС
Работы до 18:00-20:00:
- 2-я линия на жилмассиве, 12,
- 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, Садовая,
- Большая Садовая,
- Глаубермана, 2, 3, 2А, 11, 13, 15, 17, 1/ГАР, 164,
- Донецкая,
- Каменщиков,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Керченская, 27-62,
- Кишиневская, 2-24,
- Конноармейская, 1,1а,
- О. Кошица,
- Малая Садовая,
- Мариупольская,
- Наклонная,17/1,
- Похыла,
- Республиканская,
- Светлая, 1,
- Хаджибейская дорога,
- Чайкова, 1-71,
- Шептицкого, 1,3,5,
- Штилевая,
- дорога Николаевская, 65,
- дорога Южная, 1-73,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й Дунаевского, 1-й,
- 3-й переулок Керченский,
- переулок Квантовый, 1-27,
- переулок Одесский, 3,3а,5,7,
- ул. Украинки Леси, 11,11А, 10,12,20,
- просп. Князя Владимира Великого, 52.