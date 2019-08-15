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Новости Одессы и Одесской области

В центрі Одеси стався витік газу: можливе перекриття газопостачання

В центрі Одеси стався витік газу: можливе перекриття газопостачання

На перехресті вулиць Дерибасівська та Катерининська стався витік газу. Наразі аварійна служба шукає місце витоку.

Про це повідомляє odessa.online.

Співробітники газової служби підозрюють, що на перехресті вулиць Дерибасівської і Катерининської прорвало газову трубу. Прорив виявив спеціальний автомобіль, який їздить по місту та шукає подібні витоки.

Наразі, газовики розривають дорогу і шукають витік. Робочі, присутні на місці, кажуть, що це не небезпечно.

Поки споживачам не відключали газ. Спершу газовики знайдуть трубу та визначать діаметр прориву. Після необхідних процедур робітники в залежності від складності усунення поломки визначать, чи потрібно перекривати газопостачання.

Фото: odessa.online

 

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