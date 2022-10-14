В центре Одессы временно изменили маршрут 7-го троллейбуса и двух маршруток

С 14 по 17 октября 2022 года будут частично изменены схемы движения городского общественного транспорта: троллейбуса №7 и маршруток №203 и №237.

Об этом сообщили в Департаменте транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета

По информации мэрии, в связи с временным закрытием движения автотранспорта на перекрестке Александровского проспекта и ул. Троицкой вносятся временные изменения в схемы движения городского общественного транспорта.

С 14 по 17 октября 2022 года (или до завершения работ) будут частично изменены схемы движения городского общественного транспорта:

троллейбусный маршрут №7 – от ул. Архитекторской до пл. Л. Толстого и обратно;

автобусный маршрут № 203 – в направлении движения в парк им. Т.Г. Шевченко – от ул. Преображенской на ул. Успенскую и далее по маршруту;

автобусный маршрут № 237 – в направлении движения до железнодорожного вокзала – от ул. Новосельского на ул. Преображенскую, ул. Успенскую, ул. Ришельевскую и далее по маршруту.