В Одессе после столкновения с “Хондой” пострадал мотоциклист

ДТП произошло на улице Пастера.
Как сообщили в пресс-службе областной Патрульной полиции, автомобиль “Хонда” не разминулся с мотоциклом.
Удар был такой силы, что водитель “железного коня” вылетел на проезжую часть. Его с травмами увезли в больницу.
В сеть уже попали фото с места аварии, их выложили очевидцы. Впрочем, как именно все произошло и кто виноват, еще предстоит выяснить. Следственно-оперативная группа уже восстанавливает полную картину происшедшего.
Фото: odessitua.com
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