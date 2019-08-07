В Одессе после столкновения с “Хондой” пострадал мотоциклист

ДТП произошло на улице Пастера.

Как сообщили в пресс-службе областной Патрульной полиции, автомобиль “Хонда” не разминулся с мотоциклом.

Удар был такой силы, что водитель “железного коня” вылетел на проезжую часть. Его с травмами увезли в больницу.

В сеть уже попали фото с места аварии, их выложили очевидцы. Впрочем, как именно все произошло и кто виноват, еще предстоит выяснить. Следственно-оперативная группа уже восстанавливает полную картину происшедшего.

Фото: odessitua.com