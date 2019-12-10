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Новости Одессы и Одесской области

В центре Одессы появятся сад искушений и врата страстей (фото)

В центре Одессы появятся сад искушений и врата страстей (фото)

Греческий парк в Одессе не закончили благоустраивать. Его планируют украсить еще, как минимум, несколькими оригинальными арт-объектами.

Так, например, там появится большой портал под названием “Врата страстей”.

Об этом на странице в Facebook рассказал автор скульптурной композиции, одессит Михаил Рева.

Он отметил, что тематически парк разобьют на три части, объединенные общей темой человеческого бытия. Так, там уже есть сектор с центральной фигурой его руки “Начало начал”. А врата станут вторым смысловым акцентом парка.

Автор признался, что идея создания портала ему пришла в голову еще восемь лет назад, только сейчас он взялся ее воплотить.

По задумке, сквозь врата станут просвечивать лучи солнца и будет заметна часть парка.

“Издалека покажется, что через этот вход видны листья деревьев, образующие красивый орнамент, – пояснил Михаил Рева. – А при приближении они окажутся объемными фигурами людей, составляющих материю, которой движут человеческие страсти”.

У творения автора – глубокий философский смысл. Так, портал страстей мыслится им как людская жизнь, полная заблуждений. Выход за пределы портала означает прозрение.

У портала - глубокий философский смысл

У портала – глубокий философский смысл

Помимо входа, в парке также появится так называемый “Сад искушений” – третья смысловая часть. Чтобы ее обустроить, скульптор уже трудится над созданием изящных стволов деревьев. В планах – украсить рукотворные саженцы золотыми яблоками.

Будущие золотые яблоки уже на подходе

Будущие золотые яблоки уже на подходе

“С помощью аллегорической и мифологической символики каждая часть сада наделяется определенным смыслом, – отметил Михаил Рева. – Золотые яблоки Гесперид являют собою образ Древа познания добра и зла. В саду искушений Бог испытывает человеческую свободу, дает людям право выбора, потому что человек был рожден свободным”.

Фото: Facebook Михаила Ревы

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