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Новости Одессы и Одесской области

В центре Одессы появится бесплатная столовая для одиноких пенсионеров

В центре Одессы появится бесплатная столовая для одиноких пенсионеров

Организаторы одесского проекта “Добрый обед. Время жить” готовят к запуску социальную столовую.

Там смогут обедать одинокие пенсионеры, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

Об этом инициаторы идеи из Благотворительного Фонда “Корпорация монстров” сообщили на их странице в Facebook.

Столовая будет расположена недалеко от железнодорожного вокзала, на улице Пантелеймоновской, 38. Официальное открытие назначено на 21 ноября.

Организаторы уже готовятся завезти мебель, после чего начнут создавать в помещении уют. Желающих помочь рестораторов и меценатов просят связываться по телефону: (099) 745 94 08.

Волонтеры говорят, что в новой столовой смогут ежедневно принять примерно с полсотни пожилых людей.

К слову, это уже третье социальное кафе для малоимущих пенсионеров в Одессе. Одно находится в переулке Ониловой,16 и помещает около 150 человек. Еще одна столовая расположена во 2-м Куликовском переулке,4. Там ежедневно обедает до 60 человек.

Конкретно

Гостем “Доброго обеда” может стать пенсионер после 70 лет с пенсией, меньше двух тысяч гривен. Волонтерам нужно показать пенсионное удостоверение и справку из пенсионного фонда о денежных начислениях за последние полгода. При этом пообедать в двух существующих столовых могут и семейные пары, и люди, у которых есть родственники. В новом социальном кафе на улице Пантелеймоновской – только одинокие люди.

Фото: Facebook организаторов

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