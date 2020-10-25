В центре Одессы может появиться отель Radisson

Международный оператор гостиничного бизнеса Radisson Hotel Group планирует открыть в Одессе первый отель под брендом Radisson.

Как пишет poragovorit, ссылаясь на пресс-службу компании, предполагаемое месторасположение будущего отеля – на месте гостиницы Milano по улице Дерибасовской, 23.

В компании отметили, что Radisson Hotel City Centre Odessa будет открыт после ребрендинга и реконструкции в начале 2021 года.

После открытия отеля в Одессе Radisson Hotel Group будет представлен в Украине 8 отелями и 1445 гостевыми номерами.

Сейчас одесский отель Milano, открытый в 2017 году, насчитывает 90 номеров. Предполагается, что Radisson Hotel City Centre Odessa будет расширен на 37 дополнительных номеров. Здесь также появятся ресторан и конференц-залы.

Radisson Hotel Group – одна из крупнейших в мире гостиничных сетей, насчитывающая 7 различных брендов и более 1400 отелей, действующих или строящиеся во всем мире.

Фото: 101 отель