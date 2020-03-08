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Новости Одессы и Одесской области

В центре Одессы коммунальщики оригинально поздравили дам с женским днем (фото)

В центре Одессы коммунальщики оригинально поздравили дам с женским днем (фото)

Одесский департамент хозяйства не перестает удивлять горожан необычными акциями.

Так, в честь 8 марта его сотрудники устроили флэшмоб, поздравляя женщин.

Об этом сообщает usionline.com.

Они дарили гуляющим по улице Дерибасовской дамам розы. Причем делали это очень оригинальными способом, удивляя женщин.

Делали вид, что просто убирают, махая метлой, а потом внезапно доставали из мусорного контейнера цветок и вручали прохожим.

Акцию поддержала одесская группа “Sinti manouch”. Музыканты переоделись в форму коммунальщиков и устроили концерт для дам. Солист коллектива Бруно Мариано исполнил несколько романтичных композиций на французском языке.

Фото: УСИ

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