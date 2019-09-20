В центре Одессы юный мопедист устроил ДТП, выехав на «встречку»

Авария произошла в ночь на пятницу на углу улиц Ришельевской и Жуковского.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции в Одесской области.

Так, по Ришельевской в сторону ж/д вокзала ехал Mini Cooper Countryman.

Внезапно на дороге появился мопед. Водитель железного коня мало того что мчался по «встречке», так еще при этом и выключил фары.

В результате он столкнулся с легковушкой.

Как выяснили правоохранители, водителем мопеда оказался 18-летний парень. Он упал с транспортного средства и был вынужден с травмами обратиться к медикам.

Полиция провела алкотест и нашла у мопедиста 1.88 промилле алкоголя. Показатель указывает на среднюю степень опьянения. Однако при таком содержание спиртного в крови уже нарушается координация движения.

Фото: пресс-служба Патрульной полиции в Одесской области