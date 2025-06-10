В скачках, которые проводятся здесь уже в 35-й раз, приняли участие наездники на качалках из Болградского и Белгород-Днестровского районов области – сел Дмитровка, Елизаветовка, Вознесеновка, Мирнополье, Яровое, Негровое и города Татарбунары.

Организаторами скачек выступили Бородинская громада, частное товарищество «Перемога» и местные инициаторы Константин Волков и Степан Иванов.

Кони элитных пород состязались в 12 забегах. Немало зрителей, приехавших из разных населенных пунктов юга Одесщины, бурно болели за своих фаворитов. По итогам скачек были определены победители, получившие замечательные призы.

Подробнее о скачках читайте в одной из следующих публикаций.

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