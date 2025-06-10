Замовляйте передплату друкованих медіа онлайн

В скачках, которые проводятся здесь уже в 35-й раз, приняли участие наездники на качалках из Болградского и Белгород-Днестровского районов области – сел Дмитровка, Елизаветовка, Вознесеновка, Мирнополье, Яровое, Негровое и города Татарбунары.

Кінні перегони
Кінні перегони у селі Перемога Бородінської громади на Одещині-2
Кінні перегони у селі Перемога Бородінської громади на Одещині-3
У Бородінській громаді на Одещині влаштували кінні перегони
Кінні перегони у селі Перемога Бородінської громади на Одещині-5
Кінні перегони у селі Перемога Бородінської громади на Одещині-5

Организаторами скачек выступили Бородинская громада, частное товарищество «Перемога» и местные инициаторы Константин Волков и Степан Иванов.

Читайте также: На Балтщине состоялся праздник украинской книги (фото)

Кони элитных пород состязались в 12 забегах. Немало зрителей, приехавших из разных населенных пунктов юга Одесщины, бурно болели за своих фаворитов. По итогам скачек были определены победители, получившие замечательные призы.

Кінні перегони у селі Перемога Бородінської громади на Одещині-6
Кінні перегони у селі Перемога Бородінської громади на Одещині-7
Кінні перегони у селі Перемога Бородінської громади на Одещині-8
Кінні перегони у селі Перемога Бородінської громади на Одещині-9
Кінні перегони у селі Перемога Бородінської громади на Одещині-10
Кінні перегони у селі Перемога Бородінської громади на Одещині-11

Подробнее о скачках читайте в одной из следующих публикаций.

Вы можете узнать: В Одессе лечат людей с помощью лошадей: как работает иппотерапия? (Видео).

Фото автора

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме