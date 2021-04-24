В бессарабском селе на Одесчине восстановят старинный обычай

В селе Кубей Одесской области местная молодежь решила возродить старинный болгарский обычай «На Лазара». Этот праздник проходит в последнее воскресенье перед Пасхой.

«Молодые люди в этот день собирались и танцевали особенные танцы – медленные, плавные, непохожие на другие», – рассказывает жительница села, одна из организаторов праздника Анна Старжевская.

Для проведения обряда собрали старинные болгарские костюмы, которые до сих пор находятся в сундуках кубейских бабушек.

Транслировать обряд будут в прямом эфире на странице в Facebook в воскресенье, 25 апреля, в 15:00 часов.

Фото с Facebook-страницы «Дом музей Стара Кишта»