“Он меня обзывал”: житель Балты покалечил ножом 12-летнего племянника

В больницу мальчика так и привезли – с торчащим в спине холодным оружием. Врачи, осмотрев его, позвонили в полицию. Подозреваемый задержан и находится под стражей.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления национальной полиции в Одесской области.

В Балтский отдел ГУНП поступило сообщение из центральной районной больницы о том, что туда доставили 12-летнего подростка с ножом в спине.

Для поиска злоумышленника немедленно выехали кинологи со служебной собакой, а на место проишествия – следственно-оперативная группа. Мужчину удалось найти в овраге, где он пытался скрыться. Свой поступок мотивировал обидой на мальчика: тот, мол, его «обзывал».

В ходе проведения следственно-оперативных действий правоохранители выяснили, что между потерпевшим и подозреваемым произошел конфликт. 31-летний мужчина был изрядно выпившим. В гневе он метнул нож в спину племяннику.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Фигурант был задержан и помещен в СИЗО.

Балтский суд назначил злоумышленнику меру пресечения: он проведет под стражей, как минимум, два месяца без права на залог.

Фото: ГУНП в Одесской области