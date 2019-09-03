fbpx

Новости Одессы и Одесской области

“Он меня обзывал”: житель Балты покалечил ножом 12-летнего племянника

“Он меня обзывал”: житель Балты покалечил ножом 12-летнего племянника

В больницу мальчика так и привезли – с торчащим в спине холодным оружием. Врачи, осмотрев его, позвонили в полицию. Подозреваемый задержан и находится под стражей.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления национальной полиции в Одесской области.

В Балтский отдел ГУНП поступило сообщение из центральной районной больницы о том, что туда доставили 12-летнего подростка с ножом в спине.

Для поиска злоумышленника немедленно выехали кинологи со служебной собакой, а на место проишествия – следственно-оперативная группа. Мужчину удалось найти в овраге, где он пытался скрыться. Свой поступок мотивировал обидой на мальчика: тот, мол, его «обзывал».

В ходе проведения следственно-оперативных действий правоохранители выяснили, что между потерпевшим и подозреваемым произошел конфликт. 31-летний мужчина был изрядно выпившим. В гневе он метнул нож в спину племяннику.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Фигурант был задержан и помещен в СИЗО.

Балтский суд назначил злоумышленнику меру пресечения: он проведет под стражей, как минимум, два месяца без права на залог.

Фото: ГУНП в Одесской области

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Артем Виноградов
Артем Виноградов
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить