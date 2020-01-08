В аварии под Одессой разбилась легковушка, врезавшись в отбойник (фото)

ДТП произошло на трассе Одесса-Рени возле города Татарбунары.
Там водитель авто Fiat мчался на скорости и не заметил в темноте отбойник.
В итоге врезался в него с разгону в конструктивный элемент автодороги.
Об этом сообщает bessarabiainform.com.
Предварительно известно, что никто не пострадал. В то же время машина оказалась разбита всмятку. На место выезжали сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.
Водитель говорит, что островок по снижению скорости был не освещен, из-за чего он его не разглядел.
Фото: bessarabiainform.com
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