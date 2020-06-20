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В Аркадії встановили прес для збору сміття

В Аркадії встановили прес для збору сміття

В курортній Аркадії сьогодні працюють близько 150 підприємств і організацій, що надають послуги в сфері ресторанного бізнесу, громадського харчування тощо.

Про це повідомила пресслужба Департаменту міського господарства Одеської міськради.

Природньо, що кожне кафе, бар, клуб, магазин або ресторан, який сьогодні працює на узбережжі і уклали договори на вивезення сміття, мають свій контейнер, а деякі заклади – від 3 до 10 контейнерів. За попередніми розрахунками, для повного покриття потреб в контейнерах для вивозу твердих побутових відходів в Аркадії – необхідно понад 100 контейнерів.

Зрозуміло, що всю цю купу пластикових контейнерів десь треба розмістити, причому в такому місці, де спорожнення не приводило б до дискомфорту відпочиваючих. Для вирішення цієї проблеми у правій стороні від центральної алеї Аркадії встановили прес, який за своїми технічними характеристиками може замінити 40-50 контейнерів. Це означає, що на майданчику розміром 7 кв.м. встановлена техніка, що забеспечує половину потреб Аркадії в сміттєзбірних контейнерах.

Прес є зносостійким, герметичним і має високу пропускну здатність. А крім цього, спресовані відходи надають найменший негативний ефект на природу.

Фото: пресслужба

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