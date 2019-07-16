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Уже третья облорганизация «Оппозиционной платформы – За жизнь» ушла к ОППОЗИЦИОННОМУ БЛОКУ – теперь в Херсонской области

Уже третья облорганизация «Оппозиционной платформы – За жизнь» ушла к ОППОЗИЦИОННОМУ БЛОКУ – теперь в Херсонской области

Херсонская городская и областная партийные организации «Оппозиционной платформы – За жизнь» в полном составе перешли в партию «ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК».

Причиной такого решения стало наличие в избирательном списке «Оппозиционной платформы – За жизнь» неоднозначных кандидатов. Об этом во время пресс-конференции в Херсоне сообщил председатель областной организации партии «За жизнь» Валерий Колос.

По его словам, основной причиной такого решения стало несогласие партийцев с кадровой политикой руководства партии, а также «коммерциализация» самого проекта ОПЗЖ.

«Актив партии на протяжении длительного срока обращал внимание на то, что действия центрального руководства партии не соответствуют заявленным принципам и целям. Об этом регулярно, с озабоченностью обращались рядовые члены партии, наши избиратели. У нас была надежда, что происходящее – это временное явление, его причина – это текущие трудности объединения и формирования организаций», – заявил Валерий Колос.

Как отметил руководитель областной организации, после президентской кампании ситуация только ухудшилась. При этом, одной из главных претензий членов херсонских организаций ОПЗЖ является кадровая политика и формирование списков партий для участия в парламентских выборах.

«Самоуправство руководства партии, включение «по беспределу» в проходную часть списка фактически целой команды, 11 человек, представителей абсолютного идейного врага – Порошенко, партийная верхушка превратилась в раковую опухоль. Сергей Левочкин скупил у Рабиновича ряд партийных организаций. Эти люди в открытую торгуют всем – должностями, местами в списках. За «30 серебренников» новоявленные иуды продают надежды избирателей, продают все. Нет больше партии «За життя».

Есть некоторое коммерческое образование, находиться в котором считаем немыслимым и недопустимым. Мы приняли единогласное решение – мы покидаем это образование, которое Рабинович превратил в личный коммерческий проект, и продает всех и вся. Нам не по пути с предателями, торгашами судеб и трусами», – подчеркнул Валерий Колос. И призвал поддержать на выборах 21 июля партию «ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК».

Как сообщалось, ранее о выходе из партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявили областные организации в Одесской и Николаевской областях.

Источник: Оппозиционный блок

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