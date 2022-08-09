Утро в Одессе: была ли ночью «музыка» войны, суета в Приднестровье, новые задержания

Ночь 9 августа прошла в Одессе и области без обстрелов и без воздушных тревог. В Приднестровье пытались провести на выходных мобилизацию, но там опять никто не пришел. А вот в Одессе выявили и задержали людей, подозреваемых в работе на российских агрессоров.

Об этом с утра рассказал спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Слава Богу, «немузыкальной» оказалась эта ночь, в отличии от дня, который прошел у нас на фоне сигналов воздушной тревоги и попытки врага ракетой попасть по Одесской области. Но, благодаря нашим силам ПВО, бюджет врага потерял вчера потерял 6,5 млн долларов – именно столько стоит ракета «Калибр», которую вчера сбили наши силы противовоздушной обороны,

— сообщил представитель ОВА.

Но ракетная опасность остается высокой. В море по-прежнему дежурят несколько вражеских кораблей с ракетами, которые могут нанести удар в любой момент. Поэтому при сигнале воздушной тревоги необходимо сразу направляться в укрытие

В соседнем Приднестровье на выходных пытались провести так называемые мероприятия по мобилизационной подготовке.

По словам Сергея Братчука, местных учили действовать по сигналу «сбора». Но многие из них до своих казарм так и не дошли.

Приднестровье в своем духе — мобилизационной готовности нет. Так что там остаются только российские оккупанты, которым там, надеюсь, осталось не очень долго находиться. ВСУ внимательно следят за ситуацией в этом приднестровском «углу» и готовы ко всему,

— отметил представитель ОВА.

В заключении он рассказал, что в нашей области продолжается контрдиверсионная деятельность. Есть задержанные. Подробности про них сообщат немного позже. Пока они дают показания, с ними проводятся оперативно-следственные действия.

Напомним, что вчера силы ПВО сбили над Одесской областью российскую крылатую ракету «Калибр».