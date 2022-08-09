Новости Одессы и Одесской области

Утро в Одессе: была ли ночью «музыка» войны, суета в Приднестровье, новые задержания

Утро в Одессе: была ли ночью «музыка» войны, суета в Приднестровье, новые задержания

Ночь 9 августа прошла в Одессе и области без обстрелов и без воздушных тревог. В Приднестровье пытались провести на выходных мобилизацию, но там опять никто не пришел. А вот в Одессе выявили и задержали людей, подозреваемых в работе на российских агрессоров.

Об этом с утра рассказал спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Слава Богу, «немузыкальной» оказалась эта ночь, в отличии от дня, который прошел у нас на фоне сигналов воздушной тревоги и попытки врага ракетой попасть по Одесской области. Но, благодаря нашим силам ПВО, бюджет врага потерял вчера потерял 6,5 млн долларов – именно столько стоит ракета «Калибр», которую вчера сбили наши силы противовоздушной обороны,

—  сообщил представитель ОВА.

Но ракетная опасность остается высокой. В море по-прежнему дежурят несколько вражеских кораблей с ракетами, которые могут нанести удар в любой момент. Поэтому при сигнале воздушной тревоги необходимо сразу направляться в укрытие

В соседнем Приднестровье на выходных пытались провести так называемые мероприятия по мобилизационной подготовке.

По словам Сергея Братчука, местных учили действовать по сигналу «сбора». Но многие из них до своих казарм так и не дошли.

Приднестровье в своем духе — мобилизационной готовности нет. Так что там остаются только российские оккупанты, которым там, надеюсь, осталось не очень долго находиться. ВСУ внимательно следят за ситуацией в этом приднестровском «углу» и готовы ко всему,

— отметил представитель ОВА.

В заключении он рассказал, что в нашей области продолжается контрдиверсионная деятельность. Есть задержанные. Подробности про них сообщат немного позже. Пока они дают показания, с ними проводятся оперативно-следственные действия.

Напомним, что вчера силы ПВО сбили над Одесской областью российскую крылатую ракету «Калибр».

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить