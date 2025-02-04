гумор кіт
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Доброе утро, друзья! Начните свой день с улыбки. Мы подготовили для вас свежую порцию мемов и смешных историй. Хорошее настроение и позитив гарантированы! Читайте и наслаждайтесь и наслаждайтесь!

гаджети
землетрус
краєвид
кіт
список справ

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