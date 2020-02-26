Ушкодження руки та ключиці: в Одесі чоловік напідпитку побив поліцейську

Правопорушник накинувся на поліцейську з нецензурною лайкою та почав штовхати.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Під час виконання службових обов’язків дільничний офіцер поліції Київського ВП зробила зауваження 23-річному молодикові, який у стані алкогольного сп’яніння спав у дворі багатоповерхівки, і запропонувала пройти з нею до відділу поліції. Натомість правопорушник накинувся на поліцейську з нецензурною лайкою та почав штовхати, поки вона не впала і не травмувалася.

Дільничну госпіталізували з ушкодженнями руки та ключиці, а зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

– Дії правопорушника кваліфіковані за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, – розповів т.в.о. начальника Київського відділу поліції В’ячеслав Барба. – Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. Проводиться досудове розслідування.

Фото: Интерфакс

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!