Уряд Шмигаля: хто увійшов у новий склад Кабінету Міністрів

У середу, 4 березня, Верховна Рада України на позачерговому засіданні підтримала оновлений склад Кабінету Міністрів України, запропонований новообраним Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

Про це повідомляє Урядовий портал.

За новий склад Уряду проголосували 277 народних депутатів, до якого увійшли та зайняли відповідні посади:

Вадим Пристайко, Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;

Олексій Резніков, Віце-прем’єр-міністр України – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;

Михайло Федоров, Віце-прем’єр-міністр України – Міністр цифрової трансформації України;

Олег Немчінов, Міністр Кабінету Міністрів України;

Арсен Аваков, Міністр внутрішніх справ України;

Сергій Бессараб, Міністр у справах ветеранів України;

Вадим Гутцайт, Міністр молоді та спорту України;

Ілля Ємець, Міністр охорони здоров’я України;

Владислав Криклій, Міністр інфраструктури України;

Марина Лазебна, Міністр соціальної політики України;

Денис Малюська, Міністр юстиції України;

Ігор Уманський, Міністр фінансів України;

Олексій Чернишов, Міністр розвитку громад та територій України.

Також за поданням Президента України Міністром оборони України призначений Андрій Таран (285 голосів «за»), а Міністром закордонних справ України – Дмитро Кулеба (288 голосів «за»).

За словами Дениса Шмигаля, наразі у Кабміні залишаються вакантними чотири посади очільників міністерств – Міністерства освіти та науки, Міністерства енергетики та захисту довкілля України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Міністерства культури.

Нагадаємо, 4 березня депутати Верховної Ради проголосували за відставку Глави Уряду Олексія Гончарука та більшістю голосів підтримали призначення на посаду Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Фото: Урядовий портал

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