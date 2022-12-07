Управление госрегистрации и Суворовский ЦНАП сегодня не работают

Управление госрегистрации юрдепартамента Одесской мэрии и ЦНАП в Суворовском районе сообщают, что в связи с отсутствием электроснабжения прием граждан приостановлен.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Сегодня, 07 декабря, в связи с отсутствием электроснабжения в подразделении ЦНАП в Суворовском районе по адресу: просп. Добровольского, 106, прием и выдача документов преостановлены.

Все записи будут обязательно перенесены, о чем Вас сообщат лично в телефонном режиме.

Также по этой же причине с 06.12.2022 года прием граждан по вопросам государственной регистрации недвижимости и бизнеса приостановлен в Управлении государственной регистрации в юридическом департаменте Одесского госовета.