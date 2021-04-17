Умер знаменитый украинский писатель и нардеп Владимир Яворивский

Сегодня ночью, 17 апреля, на 79-м году жизни скончался знаменитый украинский писатель и общественно-политический деятель, народный депутат шести созывов Владимир Яворивский.

Об этом сообщил писатель Василий Шкляр.

«Выдающийся украинский Владимир Яворивский завершил земной путь. Писатель, Шевченковский лауреат, который в пору становления нашей независимости своим словом зажигал сердца миллионов», – написал он в Facebook.

Также Шкляр рассказал, что Яворивский «фонтанировал энергией, несравненным юмором, удивительной работоспособностью».

«После романов о княгине Ольге, Иване Мазепе до последнего дня работал над книгой всей своей жизни о Тарасе Шевченко», – сообщил коллега покойного.

Владимир Яворивский – борец за независимость Украины в XX веке, писатель, поэт, прозаик, журналист, председатель Национального союза писателей Украины в 2001-2011 гг., теле- и радиоведущий, сценарист. В 1964 году окончил Одесский государственный университет им. Мечникова по специальности «Украинский язык и литература». Работал в СМИ и на телевидении. Занимался политикой, был одним из основателем Народного Руха Украины и народным депутатом I, II, IV-VІІ созывов.

Стал Лауреатом Государственной премии Украины им. Тараса Шевченко за повесть «Вечные Кортелисы» (1984). Также получил литературную премию имени Дмитрия Загула (2005).

Автор нескольких сборников рассказов, девяти романов и одной трилогии. Последние его произведения – исторический роман «У меня ужинал Иисус. Княгиня Ольга – великая грешница, которая стала святой» (2019) и исторический роман «Иван Окаянный: самые страшные дни гетмана Мазепы» (2020).

Фото: Телеграм-канал «Украина сейчас»