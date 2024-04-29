Новости Одессы и Одесской области

Умер экстренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко

Умер экстренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко

Михаил Фоменко, выдающийся украинский футбольный тренер и бывший игрок, умер в возрасте 75 лет после борьбы с тяжелой болезнью. По сообщению Ассоциации футбола Сумской области, это произошло в понедельник, 29 апреля, в 7 утра.

Фоменко начал свою карьеру в футболе как воспитанник сумского «Спартака», а затем играл за «Зарю» Луганск и киевское «Динамо». Он достиг наибольшего успеха как игрок в «Динамо», где он играл с 1972 по 1978 год, став трехкратным чемпионом СССР, а также выиграл Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА.

После завершения игровой карьеры из-за проблем со спиной, Фоменко перешел к тренерской работе, возглавляя такие клубы, как «Динамо», «Металлист», «Верес» и другие. С «Динамо» он выиграл чемпионат УПЛ и Кубок Украины.

В 2012 году Фоменко стал тренером национальной сборной Украины, с которой работал до 2016 года, выведя команду на Евро-2016. После неудачи на этом турнире он покинул сборную и завершил свою тренерскую карьеру.

В последние годы жизни Фоменко столкнулся с проблемами со здоровьем, и прошлым летом стало известно о его борьбе с онкологическим заболеванием.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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