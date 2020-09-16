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Улицы и районы Одессы озеленят на двадцать миллионов гривен

Улицы и районы Одессы озеленят на двадцать миллионов гривен

Одесский горсовет готов выделить КП «Горзелентрест» 22 миллиона гривен на озеленение районов и улиц.

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Об этом шла речь во время заседания депутатской комиссии по вопросам бюджета горсовета. За эти деньги предполагается озеленить 38 объектов благоустройства (это более 50 тысяч единиц посадочного материала).

Первые в списке на озеленение Приморский бульвар, Колоннада и Горсад. Также члены комиссии обратились к руководству предприятия с просьбой «уделить внимание» не только центру, но и спальным районам города.

Основная работа по высадке деревьев и кустарников начнется в октябре этого года и продолжится до апреля 2021 года.

Фото иллюстративное 

Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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