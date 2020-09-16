Улицы и районы Одессы озеленят на двадцать миллионов гривен

Об этом шла речь во время заседания депутатской комиссии по вопросам бюджета горсовета. За эти деньги предполагается озеленить 38 объектов благоустройства (это более 50 тысяч единиц посадочного материала).

Первые в списке на озеленение Приморский бульвар, Колоннада и Горсад. Также члены комиссии обратились к руководству предприятия с просьбой «уделить внимание» не только центру, но и спальным районам города.

Основная работа по высадке деревьев и кустарников начнется в октябре этого года и продолжится до апреля 2021 года.

Фото иллюстративное