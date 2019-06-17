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Новости Одессы и Одесской области

Улицу с несчастливым числом всё же решили благоустроить

Улицу с несчастливым числом всё же решили благоустроить

На сайте электронных торгов Прозорро размещен тендер на благоустройство улицы Линия 13-го трамвая, проходящей от Люстдорфской дороги до пр-та Небесной Сотни (Маршала Жукова).

Благоустройство будет проводиться за счет средств городского бюджета. На улице предполагается сделать тротуары (проезжей части здесь не будет), а также провести укладку тротуарной плитки вдоль трамвайных путей и на заездах к жилым домам. Кроме того, будут обустроены тактильной плиткой проходы для слабовидящих и несколько парковочных мест. На эти работы планируется потратить 6,8 млн. грн., сообщает Odessit.ua.

Ранее в планах городских властей был более грандиозный проект расширения этой улицы с целью разгрузить от транспорта соседние улицы поселка Таирова. Предполагалось создать проезд для автотранспорта, опустив трамвайные рельсы вровень с проезжей частью. В июне 2017 года исполком определил городское Управление дорожного хозяйства заказчиком по разработке проектно-сметной документации, а затем и выполнению работ по созданию новой трассы. Однако в дальнейшем проект создания нового проезда затормозился.

 

Фото: Пушкинская

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