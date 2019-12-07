Укрзалізниця призначила нові поїзди, серед яких є Одеський напрямок: також змінили графік руху поїздів

У графіку руху пасажирських поїздів на 2019/2020 роки Укрзалізниця призначила 8 нових поїздів у популярних напрямках.

У неділю, 8 грудня, почне діяти графік руху поїздів на 2019/2020 роки.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

У ньому передбачене курсування 185 пар пасажирських поїздів. Зокрема, формуванням Укрзалізниці — 162 пар (14 з яких — швидкісні), країн СНД — 9 пар, інших країн — 14 пар. У міжнародному сполученні курсуватиме 20 пар поїздів із країнами Заходу та 17 пар — з країнами СНД. Більше 90% поїздів у новому графіку руху — це швидкі та прискорені поїзди.

Призначено 8 нових поїздів, більшість з яких курсуватимуть у популярному західному напрямку: № 192/291 Львів — Дніпро, № 203/204 Львів — Дніпро, № 179/180 Львів — Дніпро, № 129/130 Полтава — Ворохта, № 201/202 Львів — Ужгород, № 960/961, 962/963 Кошице — Мукачево, № 241/242 Дніпро — Одеса, № 233/234 Київ — Вінниця.

Для перевезень пасажирів у пікові періоди Укрзалізниця передбачила продовження маршрутів поїздів № 7/8 Київ — Івано-Франківськ до Чернівців, № 75/76 Кривий Ріг — Київ та № 71/72 Запоріжжя — Київ до Ужгорода, № 140/139 Лисичанськ — Харків/Дніпро-Головний до Миколаєва. Окрім цього, передбачені сезонні поїзди на літній період.

Також у графіку руху 2019/2020 кілька пасажирських поїздів змінили маршрути прямування. Зокрема, поїзд № 1/2 Івано-Франківськ — Костянтинівка курсуватиме через Гребінку — Полтаву-Південну — Красноград — Лозову замість Гребінки — Полтави-Київської — Харкова — Букина, завдяки чому пасажири поїзда дістануться кінцевої станції в обох напрямках майже на 2 години швидше. Також змінять маршрути прямування поїзди № 357/358 Київ — Рахів, № 161/162 Миколаїв — Київ та № 67/68 Київ — Варшава, у зв’язку з чим дещо відкориговано графік руху цих поїздів.

Звертаємо увагу пасажирів, що в новому графіку змінили нумерацію поїзди: № 63/64 Дніпро – Одеса на № 53/54, № 247/248 Житомир — Одеса на № 131/132, № 641/642 Кишинів — Одеса на № 841/842, № 61/62 Санкт-Петербург — Кишинів на № 361/362, № 73/74 Москва — Кривий Ріг на № 95/96, № 95/96 Маріуполь — Бахмут на №77/78.

Фото: 5 канал

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