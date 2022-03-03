«Укрзалізниця» приостановила движение поездов в Одесской области

Об этом в среду, 2 марта, сообщил директор филиала Одесской железной дороги Сергей Никулин. Он добавил, что угроза достаточно серьезная.

«Эти колеи пролегают по узким местам на побережье и мостам, которые могут быть мишенями оккупантов», — объяснил он.

«Только за вчерашний день было зафиксировано четыре воздушных тревоги в непосредственной близости от дорожной инфраструктуры. Плюс стратегически важным объектом является Белгород-Днестровский мост. Мы внимательно наблюдаем за ним и стараемся не рисковать жизнью людей, связанных с возможными провокациями на критической инфраструктуре», — заявил Сергей Никулин.

В филиале предоставили актуальное расписание движения пригородных поездов, которое будет действовать сегодня, третьего марта. Позже в расписании могут произойти изменения, поэтому перевозчик советует перед планированием поездки проверять список поездов на сайте.

Источник: korrespondent.net

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