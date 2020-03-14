«Укрзалізниця» прекратила сообщение с Польшей и Словакией. Поезд Одесса-Перемышль пока ходить не будет

Деньги за билеты на отмененные поезда можно вернуть в кассах «Укрзалізниці», на специальном сайте или через мобильное приложение.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрзалізниці».

С 7 утра 13-го марта пассажирское сообщение со Словакией было отменено. В этой стране ввели чрезвычайное положение, в связи с чем и были закрыты границы. Ранее между Украиной и Словакией курсировали поезда Словацкой железной дороги № 960/961 Кошице – Мукачево, № 962/963 Кошице – Мукачево, № 8860/8863 Чиерна над Тисой – Чоп и № 8862/8861 Кошице – Чоп. А от украинской ж/д шел один поезд – 26/382 Киев – Кошице.

Такая же ситуация произошла и с границами Польши. Её правительство приняло решение прекратить сообщение с другими странами в ночь с 14 на 15 марта в 00:00. После этого времени поезда временно не будут курсировать в Польшу.

Между Украиной и Польшей курсировало два скоростных поезда: № 705/716 и 715/706 Киев – Перемышль, №36 Одесса – Перемышль, № 67 Киев – Варшава, № 51 Львов – Вроцлав. Также перевозки пассажиров происходили на беспересадочных вагонах Киев – Вроцлав.

Продажа билетов в эти страны отменена. Вернуть деньги за приобретенные билеты можно в билетных кассах, на сайте booking.uz.gov.ua или в мобильном приложении «Укрзалізниці».

Железнодорожное сообщение с другими государствами проходит по графику и без изменений.

Напомним, что 17 марта Украина полностью закрывает воздушные границы.

Фото: Укрзалізниця

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