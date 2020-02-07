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Новости Одессы и Одесской области

“Укрзалізниця” подписала Меморандум о сотрудничестве с немецким железнодорожным гигантом

“Укрзалізниця” подписала Меморандум о сотрудничестве с немецким железнодорожным гигантом

Меморандум о сотрудничестве подписан между руководством “Укрзалізниці” и представителями компании Deutsche Bahn (DB) Engineering & Consulting. Сегодня это один из лидеров железнодорожных перевозок в мире.

В документе речь идет не об управлении железной дорогой, а прежде всего, о консалтинге. Именно на этом сделала акцент немецкая сторона во время подписания. Однако премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что надеется на то, что со временем мы можем дойти до “более глубоких форм сотрудничества”.

Об этом пресс-служба ведомства сообщила на странице в Facebook.

Рональд Пофалла, член правления  Deutsche Bahn, отметил, что железные дороги наших стран можно сравнивать в том плане, что до приватизации, которая прошла в Германии 25 лет назад, их железная дорога также находилась в упадке и у государства еле хватало денег на выплату зарплаты. Но вскоре после реформы немецкая железная дорога стала одним из самых эффективных предприятий Германии. Именно этим опытом перехода из состояния упадка в процветание и будет делиться немецкая компания.

Сейчас основная задача немецких железнодорожников –  внедрить современные технологии энергосбережения и осуществить полный переход на электротягу, соблюдая все предписания и протоколы о защите окружающей среды. В 2019 году они впервые инвестировали 60% своих доходов в сокращение выбросов CO2.

К слову, 23 января, на Всемирном экономическом форуме в Давосе Гончарук заявил о передаче “Укрзалізниці” в управление DB на 10 лет. Однако вскоре выяснилось, что речь идет лишь о консультациях при реформировании механизмов управления предприятием.

Фото: ukrinform.ua

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Юлия Сущенко
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