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Новости Одессы и Одесской области

Украинских военных моряков оставили под арестом в России

Украинских военных моряков оставили под арестом в России

Лефортовский суд Москвы до конца октября оставил под стражей 24 украинских моряков, арестованных после инцидента в районе Керченского пролива осенью 2018 года.

Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

Все заседания суда прошли в закрытом режиме – для “сохранения тайны предварительного расследования”.

Поддержать украинских военных в Лефортовский суд приехали их родственники, украинские и европейские дипломаты, а также уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

При этом Министерство иностранных дел Украины протестует в связи с таким решением суда и считает, что оно обостряет спор между Киевом и Москвой, является очередным нарушением Россией международного права.

В МИД напомнили, что 25 мая Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) приказал немедленно освободить украинские корабли и 24 членов их экипажей. Невыполнение этого обязательства Россией является нарушением Конвенции ООН по морскому праву.

Напомним, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир “Яны Капу” и малые бронированные артиллерийские катера “Бердянск” и “Никополь”, направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

Находившимся на кораблях 24 украинцам было предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

Фото: fakty.ua

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