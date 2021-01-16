Украинские студенты больше не будут получать «красные» дипломы

С 2021 года студенты украинских вузов больше не будут получать дипломы с отличием – «красные» дипломы.

Приказ главы министерства образования и науки Сергея Шкарлета «Об утверждении форм документов о высшем образовании» вступил в силу в январе 2021 года. Документ опубликован на сайте Минобразования.

Согласно приказу, в дипломах, полученных после окончания вузов, отныне не будет отмечаться успешность получения знаний выпускниками. Так, последние дипломы с отличием получили студенты, завершившие обучение в 2020 году.

Ранее студенты получали дипломы: младшего бакалавра; младшего бакалавра с отличием (красный диплом); бакалавра; бакалавра с отличием; магистра; магистра с отличием; доктора философии; доктора философии европейского образца; доктора наук.

С нового года им будут выдавать: диплом младшего бакалавра; бакалавра; магистра; доктора философии; доктора искусств; доктора наук.

Правда, в дизайне диплома, отмечает документ, любой вуз, при желании, может указать, что его выпускник прошел курс обучения с отличием. Но в других официальных документах это нигде фиксироваться не будет.

Фото: Главком