Українські нацгвардійці записали кавер на пісню “Щедрик” (відео)

Про це повідомляється на You Tube-каналі Міжнародного центру підготовки підрозділів НГУ.

– У ці святкові дні бажаємо всім вам, міцного здоров’я, щастя, благополуччя та гарного святкового настрою. Нехай духовне тепло Великого християнського свята – Різдва Христового наповнить ваші домівки миром та злагодою, розумінням та любов’ю. З Новим роком та з Різдвом Христовим, – зазначається у описі до відео.

Фото: УНІАН

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