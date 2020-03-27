Українська Асоціація Медіа Бізнесу просить забезпечити доступ населення до преси в умовах карантину

У своєму зверненні УАМБ, до якої входить і “Одесская жизнь”, наголошує на необхідності заходів, необхідних для “безперебійного та своєчасного інформування громадян України та забезпечення доступу до інформації професійної якості, яку готують працівники видавничих компаній та забезпечують доступ до неї для усіх без винятку мешканців України на всій території нашої країни”.

“Саме українські видання місцевої сфери розповсюдження є джерелом інформації для мешканців сіл, міст та райцентрів – а це 66% населення України! Місцеві друковані ЗМІ є джерелом місцевої інформації та новин для 70% мешканців України, а якщо додати сюди інформаційні ресурси, які створюють та наповнюють саме видавці – ця цифра буде навіть більшою. В умовах пандемії все більше країн світу – після першочергових невідкладних заходів у боротьбі, власне, з COVID-19 – створюють умови для забезпечення доступу своїх мешканців до преси як до такого самого соціально важливого ресурсу як їжа (детальніше – за посиланням)”, – говориться у зверненні.

Тому видавці звертаються до Уряду України, Верховної Ради України та Президента України із наполегливим проханням підтримати наступні першочергові заходи:

Внести пресу до переліку товарів, доступ до яких має бути забезпечений через працюючі мережі продуктових магазинів та супермаркетів.

Внести точки роздрібного продажу преси до переліку об’єктів інфраструктури, які мають працювати та забезпечувати інформаційну безпеку в Україні. Більшість кіосків торгують сьогодні також засобами особистої гігієни (маски, антисептики), розміщуються на вулиці, є практично закритими приміщеннями, де контакт продавця та покупця набагато менший, аніж покупця та кассира у супермаркеті.

Відкрити можливість безперебійного перевезення преси від друкарень до точок роздрібного продажу для компаній, які спеціалізуються на пресовій логістиці.

Розширити перелік місць, де може здійснюватися торгівля пресою. Додати пресу до асортименту супермаркетів та аптек.

Отримати від Укрпошти гарантії своєчасної доставки преси передплатникам. Вирішити в оперативному порядку можливість тимчасового (на період дії карантину) зниження тарифу на доставку періодичної преси.

У часи рекордного падіння рекламних доходів усіх медіа та для запобігання припинення виходу медіа – запровадити податкові канікули для редакцій медіа – тимчасово скасувати податок на доходи для працівників редакцій (ПДФО) та ПДВ з продажу преси. Встановити на період дії карантину пільгову оренду для редакцій та для кіосків преси – 1 грн на місяць.

З метою підтримки редакцій місцевих видань – розмістити у газетах місцевої сфери розповсюдження соціальну рекламу за рахунок коштів бюджетів, виходячи з вартості 1 грн за один екземпляр тиражу за передплатою. Таким чином передплатники місцевих видань гарантовано отримають достовірну інформацію від Уряду та МОЗ (понад 50% яких – це літні люди в зоні найвищого ризику смертності від корона вірусу). Така дія буде найбільш успішною, бо убезпечить літніх людей, підтримає найбільш вражені кризою місцеві газети та буде дуже ефективною таргетованою комунікацією для Уряду.

“Тільки разом ми здолаємо пандемію, а доступ до якісної інформації дозволить із меншими втратами пройти непрості часи економічної рецесії, які у всіх нас ще попереду”, – підкреслили в УАМБ.

Приєднатись до звернення можна за посиланням.

УАМБ об’єднує 56 видавничих компаній з усієї України, що видають більше 250 друкованих та понад 350 цифрових медіа, є членом Всесвітньої Асоціації Видавців Газет та Новин WAN-IFRA, Асоціація Незалежних Регіональних Видавців України та Національна спілка журналістів України – найбільша журналістська організація в Україні, яка об’єднує понад 19 тисяч членів у 24-х регіональних організаціях та є членом Міжнародної та Європейської федерацій журналістів.

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