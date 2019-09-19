Ukrainian Fashion Week: в Україні вперше відбувся показ з моделями 50+

Усі моделі вперше вийшли на подіум такого рівня. Наймолодшій з них 51 рік, а одній із найстарших моделей агентства – 74 роки.

“Ми ніколи навіть не думаємо і не дивимося на вік. Тому що він не має ніякого значення. Все залежить тільки від того, професіонал ти чи ні. І це цінується і в 15, і в 60. Головне, щоб ти був профі, щоб ти був цікавим, щоб ти був крутим”, – говорить Марина Рибалко.

Фото: Вголос