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Новости Одессы и Одесской области

Украине необходимо установить морскую границу с РФ, заявляют в Госгидрографии

Украине необходимо установить морскую границу с РФ, заявляют в Госгидрографии

Государственное учреждение “Госгидрография” предлагает рассмотреть возможность принудительной переговорной процедуры с РФ по вопросам установления границы на море.

Как сообщается на сайте ведомства, об этом заявил начальник Госгидрографии Александр Щипцов.

В сообщении отмечается, что без установления морской границы с РФ Украина никогда не сможет полноценно осуществлять свой суверенитет в пределах большей части собственного территориального моря, реализовывать права в пределах морской экономической зоны и континентального шельфа, легально использовать морские природные ресурсы.

Кроме того, определение на основании международного права государственной границы – ключевой вопрос национальной безопасности и обороны.

В ведомстве напомнили, что в 2003 году между Украиной и РФ был заключен Договор о российско-украинской государственной границе, но им морские границы установлены не были. В 2003 году между Украиной и РФ был также заключен Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, согласно которому Азовское море разграничивается линией государственной границы в соответствии с соглашением между сторонами. Но такое соглашение заключено не было, и морская граница между Украиной и РФ фактически отсутствует.

“На сегодня Россия вряд ли добровольно подпишет соглашение о делимитации с Украиной, но письменные выводы международной комиссии по делимитации могут иметь очень серьезное политическое и дипломатическое значение, а также будут базисом для заключения в будущем соответствующего соглашения о делимитации морской границы между Украиной и РФ после изменения политической ситуации в России”, – отметил первый заместитель начальника Госгидрографии, специалист в области международного морского права Богдан Устименко.

Он также напомнил, что Украина и РФ являются сторонами Конвенции ООН по морскому праву.

“Госгидрография” – научно-производственный комплекс, входит в сферу управления Мининфраструктуры Украины. Является правопреемником Центрального, Керченского, Николаевского, Одесского и Севастопольского государственных гидрографических предприятий; научно-исследовательского центра “Укрморкартография”.

Фото: hydro.gov.uа

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