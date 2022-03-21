Украинцы, бесплатно приютившие беженцев, получат выплаты из госбюджета

Об этом заявил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

Так, по поручению президента Владимира Зеленского правительство разработало социальный пакет для поддержки внутреннеперемещенных лиц. Документ регулирует вопросы социальных выплат, трудоустройства, а также размещения людей, лишившихся жилья или вынужденных его покинуть.

В частности, владельцы жилья, которые бесплатно приютили беженцев, получат порядка 450 гривен в месяц за каждого принятого в свой дом человека независимо от возраста. Выплаты предназначены для частичной компенсации расходов на коммунальные услуги.

Для начисления компенсационных выплат владельцу жилья необходимо сообщить местной власти о готовности принять переселенцев. Следует обратиться в орган местного самоуправления с соответствующим заявлением и предоставить необходимую информацию. Также эти сведения можно разместить на веб-сайте «Прихисток». А в скором будущем – и через приложение «Дія».

Органы местного самоуправления сформируют реестр жилищного фонда, доступного для размещения. Это позволит предоставить жилье как можно большему числу беженцев. Заселение будет происходить исключительно по договоренности с домовладельцами, согласившимися предоставить переселенцам безопасное убежище.

Как сообщалось ранее, число беженцев в Украине достигло 10 миллионов человек.