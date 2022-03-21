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Украинцы, бесплатно приютившие беженцев, получат выплаты из госбюджета

Украинцы, бесплатно приютившие беженцев, получат выплаты из госбюджета

Домовладельцы, бесплатно предоставившие жилье беженцам, получат гарантированную ежемесячную государственную поддержку.

Рецепты

Об этом заявил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

Так, по поручению президента Владимира Зеленского правительство разработало социальный пакет для поддержки внутреннеперемещенных лиц. Документ регулирует вопросы социальных выплат, трудоустройства, а также размещения людей, лишившихся жилья или вынужденных его покинуть.

В частности, владельцы жилья, которые бесплатно приютили беженцев, получат порядка 450 гривен в месяц за каждого принятого в свой дом человека независимо от возраста. Выплаты предназначены для частичной компенсации расходов на коммунальные услуги.

Для начисления компенсационных выплат владельцу жилья необходимо сообщить местной власти о готовности принять переселенцев. Следует обратиться в орган местного самоуправления с соответствующим заявлением и предоставить необходимую информацию. Также эти сведения можно разместить на веб-сайте «Прихисток». А в скором будущем – и через приложение «Дія».

Органы местного самоуправления сформируют реестр жилищного фонда, доступного для размещения. Это позволит предоставить жилье как можно большему числу беженцев. Заселение будет происходить исключительно по договоренности с домовладельцами, согласившимися предоставить переселенцам безопасное убежище.

Как сообщалось ранее, число беженцев в Украине достигло 10 миллионов человек.

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Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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