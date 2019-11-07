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Новости Одессы и Одесской области

Українці стали частіше купувати старі авто: продажі зросли в 4 рази

Українці стали частіше купувати старі авто: продажі зросли в 4 рази

У жовтні українці зареєстрували 27 тис. імпортованих легкових автомобілів з пробігом, що в 2,3 раза більше за торішній жовтень.

Обсяг продажів в Україні вживаних автомобілів на первинному ринку, який формується за рахунок імпортних поставок, в січні-жовтні 2019 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, зріс у 4 рази і становив 349 тис. авто.

Про це повідомила прес-служба асоціації “Укравтопром”, повідомляє УНІАН.

У жовтні українці зареєстрували 27 тисяч імпортованих легкових автомобілів з пробігом, що в 2,3 раза більше за торішній жовтень.

Найбільше серед цих машин було автомобілів марки VOLKSWAGEN. Протягом жовтня українську прописку отримали відразу 4,4 тис. старих фольксвагенів.

Другою за популярністю була чеська SKODA, в активі якої 2,4 тис. українських реєстраційних номерів.

На третьому місці FORD – 2,3 тис. автомобілів цієї марки в жовтні поміняли своїх іноземних власників на українських.

Також в ТОП-5 брендів ввезених легкових автомобілів з пробігом потрапили: RENAULT – 2,2 тис. шт. і OPEL – 1,8 тис. шт.
Фото: 112 Украина

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