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Новости Одессы и Одесской области

Україна посіла 27 місце у рейтингу найсильніших військових держав світу

Україна посіла 27 місце у рейтингу найсильніших військових держав світу

Порівняно з минулим роком Україна піднялася на 2 сходинки і посіла 27 місце із 138, а серед країн Європи зайняла 9 місце із 50!

Про це повідомляє Армія.Інформ з посиланням на рейтинг найсильніших військових держав світу, який щороку проводить Global Firepower.

Відтак, перше місце у світовому рейтингу займають Сполучені Штати Америки, на другому місці – Російська Федерація. Третю сходинку рейтингу посідає Китай.

У своїх дослідженнях експерти Global Firepower оцінювали країни за 55 показниками, як то кількість зброї, військової техніки та численність армії. Також було враховано транспортну інфраструктуру, військовий бюджет, доступ до нафти тощо. Під час розрахунків не враховувався бойовий досвід армій. Тож, зважаючи на те, що наша країна вже котрий рік поспіль веде бойові дії проти досить потужного агресора, військовий потенціал України – значно вищий!

Фото: Opinion

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