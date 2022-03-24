Украина хочет обменять пленных с острова Змеиный на спасенных российских моряков

Украина надеется в ближайшее время вернуть пленных украинских военных с острова Змеиный, обменяв их на российских моряков.

Об этом отметила в интервью Cуспільному заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Мы, кстати, спасли 11 моряков и готовы их отдать, для чего они нам нужны, пусть только отдадут наших людей, — рассказала Верещук.

Украина уже месяц сдерживает и побеждает превосходящего врага. Мы показали миру стойкость Украины, мужество ее воинов, национальное единение в борьбе против оккупантов.

Наша страна ценит каждого, кто на своем месте показывает, что такое настоящая борьба свободных людей за право выбора.