Украина будет сбивать российские самолеты, летящие в Приднестровье

Противовоздушная оборона Вооруженных сил Украины готова уничтожать любые военные самолеты россии, которые попытаются пролететь на территорию непризнанной так называемой Приднестровской Молдавской Республики (ПМР, оккупированные россией территории Молдовы).
Об этом заявил начальник управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины полковник Богдан Сеник.
«Украинские силы ПВО будут сбивать военные и военно-транспортные самолеты с РФ над территорией Украины в случае попыток перебросить их в Тирасполь» — заверил военнослужащий.
Ранее в Генштабе Вооруженных сил Украины заявили, что на аэродроме Тирасполь осуществляется подготовка для приема самолетов. И в целом враг намерен использовать территорию самопровозглашенной Приднестровской Молдавской республики для поддержки наступательной операции на Одессу, если она состоится.
В тоже время президент Молдовы Майя Санду сообщила, что у властей ее страны нет информации о подготовке аэродрома Тирасполя к приему российских самолетов. Но это не значит, что риска нет.
На пресс-конференции 6 апреля она заявила, что власти продолжают следить за ситуацией в Приднестровье.
«По информации наших учреждений, работу на этом аэродроме проводят каждую весну. Трудно сказать, отличаются ли работы, проводимые этой весной, от прошлогодних. Сейчас у наших учреждений и партнеров нет информации о подготовке к незаконному использованию этого аэродрома российскими самолетами. Это не значит, что нет риска. Мы продолжает следить за ситуацией», – заявила Санду.