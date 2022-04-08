Украина будет сбивать российские самолеты, летящие в Приднестровье

Об этом заявил начальник управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины полковник Богдан Сеник.

«Украинские силы ПВО будут сбивать военные и военно-транспортные самолеты с РФ над территорией Украины в случае попыток перебросить их в Тирасполь» — заверил военнослужащий.

Ранее в Генштабе Вооруженных сил Украины заявили, что на аэродроме Тирасполь осуществляется подготовка для приема самолетов. И в целом враг намерен использовать территорию самопровозглашенной Приднестровской Молдавской республики для поддержки наступательной операции на Одессу, если она состоится.

В тоже время президент Молдовы Майя Санду сообщила, что у властей ее страны нет информации о подготовке аэродрома Тирасполя к приему российских самолетов. Но это не значит, что риска нет.

На пресс-конференции 6 апреля она заявила, что власти продолжают следить за ситуацией в Приднестровье.

«По информации наших учреждений, работу на этом аэродроме проводят каждую весну. Трудно сказать, отличаются ли работы, проводимые этой весной, от прошлогодних. Сейчас у наших учреждений и партнеров нет информации о подготовке к незаконному использованию этого аэродрома российскими самолетами. Это не значит, что нет риска. Мы продолжает следить за ситуацией», – заявила Санду.