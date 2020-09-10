Новости Одессы и Одесской области

Уютный и безопасный: в центре Одессы установили домик для котов (фото) 

Уютный и безопасный: в центре Одессы установили домик для котов (фото) 

Возле Тёщиного моста со стороны улицы Гоголя активисты установили двухэтажный домик для котов.

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Четырехкомнатные апартаменты сделаны из дерева и утеплены на зиму, а также оснащены системой безопасности. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил активист Демьян Ганул.

«Коты – настоящий символ нашего города. А символы нужно беречь», – написал Ганул.

На первом этаже установлены четыре кормушки – у каждого жителя будет своя. Кошачье жилье обошлось почти в четыре тысячи гривень. Его уже облюбовали местные пушистики.

Отметим, подобные домики есть в районе пляжа «Отрада».

Напомним, в прошлом году трехэтажный коттедж для котиков появился на Спиридоновской.

Фото: Демьян Ганул/Фейсбук

Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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