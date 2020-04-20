Уголок старой Одессы: «Эх, жизнь наша карантинная!» (фото)

Пожилая супружеская чета подход к Уголку старой Одессы, где почти никого нет, останавливаются у скамейки, рассуждают: присесть — не присесть, можно или нельзя, опасно или нет.

– Эх, жизнь наша карантинная! Год назад в это время тут не присядешь в выходной, потому что народу тьма, а на этом карантине толком и не знаешь, можно ли присесть на пустую скамейку, — отмечает одессит.

Грифон в Уголке старой Одессы, как и все одесские памятники слегка удивлен: где народ?

А народу и в самом деле очень и очень мало. Что касается грифона, то его уже пометил наш одесский «крестописец» — как раз в том месте, где из бочка у мифического существа вандалы отрывают «кусочек».

В самом деле, увидеть Уголок старой Одессы опустевшим в это время года — огромная редкость, даже в карантин. Равно как и Тещин мост.

Фонтанчик еще не запущен, стоит тишина. Ну и немногие одесситы решаются сейчас заглянуть в старый Уголок. Обычно это живущие рядом одесситы, выгуливающие домашних питомцев.

Уголок старой Одессы Уголок старой Одессы Уголок старой Одессы Уголок старой Одессы Уголок старой Одессы Уголок старой Одессы Уголок старой Одессы Уголок старой Одессы

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