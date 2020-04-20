Уголок старой Одессы: «Эх, жизнь наша карантинная!» (фото)

Пожилая супружеская чета подход к Уголку старой Одессы, где почти никого нет, останавливаются у скамейки, рассуждают: присесть — не присесть, можно или нельзя, опасно или нет.
– Эх, жизнь наша карантинная! Год назад в это время тут не присядешь в выходной, потому что народу тьма, а на этом карантине толком и не знаешь, можно ли присесть на пустую скамейку, — отмечает одессит.
Грифон в Уголке старой Одессы, как и все одесские памятники слегка удивлен: где народ?
А народу и в самом деле очень и очень мало. Что касается грифона, то его уже пометил наш одесский «крестописец» — как раз в том месте, где из бочка у мифического существа вандалы отрывают «кусочек».
В самом деле, увидеть Уголок старой Одессы опустевшим в это время года — огромная редкость, даже в карантин. Равно как и Тещин мост.
Фонтанчик еще не запущен, стоит тишина. Ну и немногие одесситы решаются сейчас заглянуть в старый Уголок. Обычно это живущие рядом одесситы, выгуливающие домашних питомцев.
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