Участок трассы Одесса – Рени будут ремонтировать

С вечера вторника, 14 июня, до утра среды, 15 июня 2022 года, в Белгород-Днестровском районе Одесской области может быть затруднено движение через железнодорожный переезд, который пересекается с трассой М-15 Одесса – Рени.
По сообщению Облавтодора, здесь состоятся плановые ремонтные работы на участке трассы М-15 Одесса – Рени (в сторону Бухареста), возле пгт Сарата.
Работы продлятся с 19:00 часов 14 июня до 06:00 часов 15 июня.
Ранее на данном участке возникли неисправности, которые могут повлечь опасность для движения поездов и автомобилей.
Также Автодор опубликовал карту, где обозначено место проведения работ.