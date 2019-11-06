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Новости Одессы и Одесской области

Убийство 14-летней девочки в Одессе: подозреваемого отправили в СИЗО

Убийство 14-летней девочки в Одессе: подозреваемого отправили в СИЗО

Подростка, подозреваемого в убийстве несовершеннолетней одесситки Дарьи Дробот, взяли под стражу.

Об этом сообщает ГУ НП в Одесской области.

Коминтерновский районный суд избрал 15-летнему парню меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 2 месяца без возможности залога.

Ему сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины – п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой).

Следствие продолжается.

Напомним, 14-летняя Дарья Дробот пропала в субботу, 2 ноября, после того, как в компании подростков уехала за город. Вместе с 15-летним юношей они ушли прогуляться, и больше ее никто не видел. Мать заявила в полицию, и девочку всю ночь искали. Ее тело нашли 3 ноября. Парня задержали в тот же день, и он признался, что после попытки изнасиловать девушку, задушил ее, а затем забрал её телефон и скрылся.

5 ноября девушку похоронили – на траурную процессию пришло очень много людей.

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