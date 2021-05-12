Убийце сотрудницы одесского СИЗО вынесли окончательный приговор

Верховный суд Украины оставил в силе подтвержденный в апелляционной инстанции обвинительный приговор Малиновского районного суда Одессы в отношении Василия Чемериза, которого признали виновным в убийстве сотрудницы одесского следственного изолятора Алены Порошенко.

Приговор предусматривает для преступника пожизненное лишение свободы. Однако он сможет ходатайствовать о досрочном освобождении из тюрьмы через 18 лет.

Малиновский суд вынес приговор Чемеризу два года назад. Тогда адвокат обвиняемого утверждал, что убийство его подзащитный совершил «под давлением» неких криминальных авторитетов и просил смягчить приговор до минимального срока по статье — 10 лет заключения. Сам Василий Чемериз своей вины не признал, родственникам убитой сочувствия не выразил и в содеянном не раскаялся.

Напомним,

убийство сотрудницы Одесского СИЗО было совершено в августе 2017 года.

было совершено в августе 2017 года. После ЧП в следственном изоляторе последовало жестокое наказание для других заключенных – всё произошедшее буквально “взорвало” общественность, так что возникла целая череда “неудобных” вопросов.