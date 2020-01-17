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Новости Одессы и Одесской области

УАМБ розвиває співпрацю з АТБ-МАРКЕТ

УАМБ розвиває співпрацю з АТБ-МАРКЕТ

15 січня в місті Дніпро відбулася робоча зустріч членів Ради Директорів Української асоціації медіа бізнесу (УАМБ) та представників ТОВ «АТБ-МАРКЕТ», на якій обговорювалися питання розширення продажів друкованих видань у мережі супермаркетів «АТБ».

Представники «АТБ» повідомили на зустрічі, що станом на 15.01.2020 є рішення про реалізацію друкованої продукції у 356 магазинах, розміщених у 24 областях України. Проте низка важливих факторів, які суттєво впливали на продажі преси у мережі «АТБ» у попередній час, потребує системного вирішення. Тому сторони домовилися провести додаткові консультації, зокрема – із дистрибуторами преси, які забезпечують постачання друкованих видань до мережі «АТБ».

УАМБ планує провести такі зустрічі найближчим часом, і продовжити роботу із мережею «АТБ» для організації ефективних продажів преси у якомога більшій кількості магазинів мережі.

Нагадуємо, що станом на січень 2020 року мережа «АТБ» налічує понад 1000 магазинів, а середня динаміка збільшення кількості – відкриття 100 нових магазинів на рік.

До УАМБ станом на січень 2020 року входить 56 видавничих компаній, які сумарно видають понад 250 періодичних видань та 350 вебсайтів.

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